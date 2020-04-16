Samet Aybaba: 'Bizim fedamızda gözyaşı ve coşku vardı'

Beşiktaş'ı 'feda' sezonunda çalıştıran Samet Aybaba, futbolculardan indirim bekleyen kulüplere Takvim Gazetesi aracılığıyla mesaj gönderdi; "Feda sözde değil, özde olmalı" dedi. İşte Aybaba'nın açıklamaları:"Aslında 'feda' değil. Futbolu doğru yönetmek gerekiyor. Yapılması gereken takımdaşlık duygusunu geliştirmek, maliyet hesaplarını doğru yapmak ve sevgiyi artırmak. Bunlar yapılmadığı müddetçe her şey başa dönüyor""Ben yeteri kadar şans bulacaklarını sanmıyorum. Tek yapmamız gereken gençlere güvenmek. 2018 yılında 1. Lig'de oynayan Umut Meraş'a geçen sezon Süper Lig'de Bursaspor'da şans verdik. Oradan Fransa'ya transfer oldu ve A Milli Takım ile Dünya Şampiyonu Fransa'ya karşı 11'de oynadı. Bu en yakın örnek""Sistem olmadığı için bu durumun kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Futbolu, futbolun içinden gelenler yönetmediği için bir düzen yok. Bu sene pahalı transfer olmazsa önümüzdeki sezon yine aynı düzen başlar. Yüksek maliyetlerle yaşı geçmiş oyuncular yine transfer edilir""Bizim dönemimizde hiç para yoktu. İndirim yapmayanlar gönderildi, yapanlarla devam edildi. 1.5 milyon Euro'ya bir kadro kurduk. Bizim 'feda'mızda gözyaşı, mücadele ve coşku vardı. Taraftar da böyle olunca takıma sahip çıktı. Sadece 'feda' yapıyoruz demekle olmaz. Taraftarı ikna edebilmek için 'feda'yı sahaya yansıtmak gerekir""Maalesef Türkiye'de planlar hep kısa vadeli yapılıyor. Kulüpler çektikleri sıkıntıları çabuk unutuyor ve yeniden aynı hataları yapıyor. Yetiştirici olmadığınız müddetçe borçlarınız sürekli artar. Sağlam kulüplerin yapısına baktığımızda da yetiştiricilik kültürünü görürüz."Altyapıya daha çok önem vermeli ve futbolu, futbolun içinden gelenlere teslim etmeliyiz. Günlük planlarla değil, gelişmiş bir sistemle daha iyi noktalara gelebiliriz. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkeyiz bunu değerlendirmeliyiz""Evde kalıyorum ama hareketsiz kalmıyorum. Evin içinde, bahçede yürüyüş yapıyorum. Bol bol kitap okuyorum ve futbola dair gelişmeleri takip ediyorum. İleriye dönük de planlar yapmayı ihmal etmiyorum. İmkanı olan herkesten de evde kalmasını istiyorum"Samet Aybaba, 2012'de Beşiktaş'ın Orduspor'u yendiği maç sonrası, "Şimdi menemen yapıp yiyeceğiz" demişti. Aybaba'nın bu maçın ardından futbolcularla birlikte tesislerde menemen yemesi, Siyah-Beyazlılar'ın 'feda' dönemindeki simgesi olmuştu.