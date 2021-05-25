Samet Aybaba: 'Balotelli'ye deli diyorlar, Adana'da rahat eder'

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Mario Balotelli transferini gerçekleştirebilmek için yoğun mesai harcarken, teknik direktör Samet Aybaba'dan açıklama geldi.



"MARIO'YA DELİ DİYORLAR, ADANA'DA RAHAT EDER"



Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Mario Balotelli'ye deli diyorlar. Adana'da rahat eder bence. Sıkıntı yok. Listemizde var." dedi.



"YILDIZ OYUNCU ALACAĞIZ"



Yıldız transferi yapacaklarını söyleyen Samet Aybaba "Marka oyuncu almayı planlıyoruz. Balotelli olur, başka biri olur. Listede 3-4 isim var" ifadelerini kullandı.



"MAAŞI SORUN OLMAZ"



Balotelli ya da başka bir yıldızın maaşının sorun yaratmayacağını söyleyen Aybaba "Maaşı sorun olmaz. İyi oyuncu geliyor, şöhretli oluyor geri koşmuyor ama oyuncular şikayet ediyor. Ben de diyorum ki 'Kaç maç kazanmışız? Kim kazandırmış? Sen ne kazandın? Para kazandın, itibar kazandın.' Geleceğinle ilgili bir şeyler kazanıyorsan, biraz fazla koşacaksın." dedi.



Geride kalan sezon İtalya Serie B takımlarından Monza'da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu Mario Balotelli, 14 maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Balotelli toplamda 577 dakika forma giydi.



