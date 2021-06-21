Samet Aybaba: 'Balotelli ve Bacca'yla ilgileniyoruz'

Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, Mario Balotelli ve Carlos Bacca hakkında açıklamalarda bulundu.



Yabancı sayısına tepki gösteren Samet Aybaba, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Türk oyuncuyla ilgileniyoruz, fiyatı artıyor. Bir hafta da Türk oyuncuların fiyatı arttı. Yabancı oyuncuyu serbest bırakalım, kriter koyalım. Neden buna cesaret etmiyoruz? Kara kara düşünüyorum, 6 oyuncuyu nereden bulacağım diye. Üç kaleciyi yerli düşünüyorum. Bir tane kenar oyuncusu yerli düşünüyorum İkinci yerli kenar oyuncusu nereden bulacağım? Karman çorman bir durum. Sol bek bulalım diyoruz, araştırıyoruz ama yok. Kendi altyapımıza bakıyoruz, ancak üçüncü oyuncu olabilecek biri oluyor. Bu şekilde Türk futbolu gelişmez, kulüplerin performansı da yükselmez. Bizim elimizde, Süper Lig'de oynayacak 6 Türk yok! Ülkede yerli oyuncu havuzunda 100 isim var." dedi.



Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren deneyimli teknik adam "Bir sürü oyuncuyla temasımız var. Listeyi yönetime verdik, görüşüyoruz. Zorlanıyorlar, iyi oyuncular istiyoruz. Yerli 5-6 oyuncu istiyoruz, onların da kalitesi yüksek. Önümüzdeki hafta 4-5 transferimiz bitme noktasına gelecek. EURO 2020'den baktığımız 1-2 oyuncu var. Piyasa çok yüksek. Belki turnuvadan sonra fiyatlar düşer. Şu an herkesin beklentisi çok yüksek." ifadelerini kullandı



Son olarak Mario Balotelli ve Carlos Bacca hakkında konuşan Samet Aybaba "Mario Balotelli ve Carlos Bacca ile ilgileniyoruz. Kulübümüz iki oyuncu için uğraşıyor. Balotelli için Adana'da rahat eder demiştim. Ne yapalım yani? Oyuncu bulmak çok zor. Balotelli, Adana'da kimseye yanlış yapamaz." dedi.



