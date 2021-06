Samet Aybaba: 'Allah'ın sevgili kuluymuşum'

SANDIK İÇİNDE BEŞİKTAŞ FORMASI GELDİ

BİR GÜN BEŞİKTAŞ'A KAPTAN OLARAK DÖNECEKSİN

FAİK GÜRSES İLE MERHUM KAZIM KANAT'IN EMEĞİ VARDIR

ŞAMPİYONLUK KIVILCIM OLACAK

BANA NASİP OLDU

İLKOKUL YAPTIRDIM

ESKİŞEHİR MAÇINDAN SONRA KULÜBE KAPANDIM

YEMEK YAPMAKTAN ANLAMAM

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, yaşadığı şampiyonlukla büyük alkış aldı.Adana Demirspor'da göreve geldiği günden itibaren başarılı bir çalışma programa giren Samet hoca, Bandırma maçı itibariyle yenilgisiz bir şekilde Adana Demirspor'u Süper Lig'e taşıdı. Aybaba, Sözcü'ya açıklamalarda bulundu.İşte Aybaba'nın açıklamaları:"Dedem Hacı Ökkeş Aybaba ve babam Hasan Aybaba. Osmaniye'de ağaydı. Orman ve tarım üzerine çalışıyorlardı. Okulum eve sadece 200 metre uzaklıklaydı. Turunç ile top oynardık. Patlayıncaya kadar oynardık. Çoğu arkadaşım üzerine basardı. Belki de tekniğimi turuncun küçük ve kontrolünün zor olmasından aldım. Sonra İstanbul'da yaşayan dayım İzzet Çakal, bana bir sandık gönderdi. İçinde Beşiktaş forması, top ve şişirmek için pompa vardı.""Dayımın gönderdiği topu sürekli duvara vuruyordum. 20 yaşında ablam rahmetli olunca annem Osmaniye'de duramadı. Biz de İstanbul'da biraz önce bahsettiğim dayımın yanına gittik. Dayım son günü seçmelere götürdü. Nerede oturuyor diye sordular? Dayım "Osmaniye" deyince Bakırköy'dekini zannedip karar vereceklerini söylediler. Yani olmadı o zaman. Ama dayım çok öngörülüymüş 'Bir gün Beşiktaş'a kaptan olarak döneceksin' dedi.""Halamın bulunduğu İskenderun'a gittik. Uzun Orhan beni seçmelere götürdü. Hikaye orada başladı. Genç Milli Takım ardından Galatasaray, Adana Demirspor bana teklifte bulundu. Ama transferin son günü Beşiktaş'a gittim. Transferde Faik Gürses ve rahmetli Kazım Kanat'ın emeği büyüktür. İstanbul'dan 16 yaşında gelin giden annem her antrenman dönüşü banyoyu yakar, bana limonata hazırlardı. Babam da o da hiçbir zaman bana kızmadılar hep destek oldular.""Takımın şampiyonluğu kent için büyük önem taşıdığından çok değerli. Çünkü Adana'nın gerek ekonomi gerekse gelişim anlamında eski günlerine dönmesi için bu şampiyonluk kıvılcım olacak. Gaziantep, Hatay, Mersin çok gelişirken Adana biraz ezildi. Adana bu ülkenin dördüncü büyük şehri. Adana Demirspor'un şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmesinin ardından kentin de o 4. Büyükşehir unvanına karışma umudu beni çok mutlu ediyor.""Bir gün 12-13 yaşlarında bir çocuk yanıma gelip bana sarıldı ve 'Hocam ne olursun bizi şampiyon yap' diye ağladı. O çocuğu mutlaka bulup imzalı forma hediye edeceğiz. O gözyaşları son yıllarda son anda kaçan şampiyonluklar ve bunun yarattığı birikim ile burukluktu. 26 yıl önce görev yaptığım topraklarımın kulübünde TFF 1. Lig şampiyonluğu yaşamak da sevgili kuluymuşum ki Allah bana nasip etti.""Beşiktaş'ta 1984-85 şampiyonluğunu babam göremedi. Perşembe cenazesi kalktı. Cumartesi şampiyonluk geldi. Ama Osmaniye'de hem babam Hasan Aybaba hem de genç yaşta kaybettiğimiz ablam Ayşe Aybaba adına iki okul yaptırdım. Adana Demirspor'un başına geçince ikisinin de mezarlığına her hafta gidiyorum. Hortum aldım, mezarlıkları suluyorum, bakımlarını yapıyorum. Sayın Osmaniye Valisi ve Belediye Başkanı ile 'Ben ne yapabilirim' konusunda sık sık görüşüyoruz.""Adana Demirspor ile yaşadığımız inanılmaz bir hikaye. Hem Giresun hem Samsun'u yenip ikili averajda öne geçtik. Küme düşen Eskişehirspor ile berabere kaldıktan sonra tam İstanbul'a giderken karar değiştirip Adana'ya döndü. Kulübe kapanıp birkaç gün 'Ne yapmalıyım?' diye düşündüm. Sonra bir TFF 1. Lig şampiyonluk kupası fotoğrafı bulup üzerine '2020-21 şampiyonu Adana Demirspor' yazdırıp kulübün her yanına astırdım.""Adanalı olmama karşın yemek yapmaktan anlamam. Bizim orada eli lezzetliler ve lokmacılar vardır. Ben de lokmacılardanım. Tablacı olarak sokak dürümcülerinden dürüm, şırdanı çok severim. Bici bici de her gün yerim. Şunu da ekleyeyim. Moral olsun diye kulüpte 10 hafta kebap günü yaptık. Hepsi farklı olmak üzere kebapçılar gelip o lezzetli kebaplarını yaptılar."