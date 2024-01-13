Samet Akaydin, Yunanistan yolcusu!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçeli Samet Akaydin'in Fatih Terim'in yönetimindeki Panathinaikos'a kiralanmasının detayları belli oldu.

, Fotoğraf; Imago
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Samet Akaydin, Yunanistan yolcusu!
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13 Ocak 2024 10:22
Son güncelleme 13 Ocak 2024 11:04
Süper Lig'de transferin hızlı takımı olan Fenerbahçe'de Leonardo Bonucci ve Rade Krunic transferlerinin ardından bir de ayrılık yaşanıyor. Bonucci transferiyle stopere planladığı takviyeyi yapan Sarı-lacivertli takımda Samet Akaydin ile yollar ayrılıyor.

Fenerbahçe ve Panathinaikos, Samet Akaydin'in yarım sezonluğuna kiralanması için anlaştı.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Panathinaikos, Samet Akaydin için Fenerbahçe'ye 200 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Sezon sonu satın alma opsiyonu ise yok.

Fatih Terim'in yönetimindeki Yunan kulübü Samet'e yarım sezon için net 450 bin Euro ödeyecek. Kupa kazanılması durumunda ise Samet'e 100 bin Euro da bonus verilecek.

ATİNA'YA GİDECEK

29 yaşındaki Samet Akaydin, bugün Atina'ya gidecek ve yeni takımıyla sözleşme imzalayacak.

SAMET AKAYDİN'İN PERFORMANSI

Geçen sezon devre arasında 3.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Samet Akaydin, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 resmi maça çıkan 29 yaşındaki stoper, 613 dakika süre aldı. 

 
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