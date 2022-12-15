Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, defans oyuncusu Samet Akaydın için kulübü Adana Demirspor ile görüşme yaparken, transferde bazı pürüzler olduğu ortaya çıktı. Sarı- lacivertlilerin hedefindeki 28 yaşındaki defans oyuncusu için Adana ekibi 4 milyon euro bonservis talep ediyor.
BEKLENTİ PEŞİN PARA
Fenerbahçe'nin bu bonservis ücretini taksitle ödemek istediği ancak Adana Demirspor'un ise tutarı peşin istediği öğrenildi. Kulüpler arasında görüşmeler devam ederken futbolcu cephesi Fenerbahçe'den 3 yıl artı opsiyonlu bir kontrat istiyor.
1.90 boyundaki Samet Akaydın, Süper Lig'de bu sezon 13 maçta 1147 dakika süre alıp 1 gol attı.
BEKLENTİ PEŞİN PARA
Fenerbahçe'nin bu bonservis ücretini taksitle ödemek istediği ancak Adana Demirspor'un ise tutarı peşin istediği öğrenildi. Kulüpler arasında görüşmeler devam ederken futbolcu cephesi Fenerbahçe'den 3 yıl artı opsiyonlu bir kontrat istiyor.
1.90 boyundaki Samet Akaydın, Süper Lig'de bu sezon 13 maçta 1147 dakika süre alıp 1 gol attı.