Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, defans oyuncusu Samet Akaydın için kulübü Adana Demirspor ile görüşme yaparken, transferde bazı pürüzler olduğu ortaya çıktı. Sarı- lacivertlilerin hedefindeki 28 yaşındaki defans oyuncusu için Adana ekibi 4 milyon euro bonservis talep ediyor.Fenerbahçe'nin bu bonservis ücretini taksitle ödemek istediği ancak Adana Demirspor'un ise tutarı peşin istediği öğrenildi. Kulüpler arasında görüşmeler devam ederken futbolcu cephesi Fenerbahçe'den 3 yıl artı opsiyonlu bir kontrat istiyor.1.90 boyundaki Samet Akaydın, Süper Lig'de bu sezon 13 maçta 1147 dakika süre alıp 1 gol attı.