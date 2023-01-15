Samet Akaydın: 'Şampiyonluğu bırakmayacağız'

Fenerbahçe ile ilk maçına çıkan Samet Akaydın, 2-1 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Samet Akaydın, "Zor bir maç oldu ama kazanmayı bildik. Şampiyonluğu bırakmayacağız. Ben buraya şampiyon olmaya geldim." dedi.



Fenerbahçe ile ilk maçını değerlendiren Samet, "Fenerbahçe çok farklı bir camia, bunu hissediyorum. Elimden geleni sonuna kadar yapacağım. Her şeyimi Fenerbahçe için vereceğim." ifadelerini kullandı.





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