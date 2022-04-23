Samet Akaydın: "Penaltı direncimizi kırdı"

Adana Demirspor'un başarılı stoperi Samet Akaydın, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

, Fotoğraf; AA
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Samet Akaydın: 'Penaltı direncimizi kırdı'
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23 Nisan 2022 23:31
Adana Demirsporlu Samet Akaydın, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Tartışmalı penaltı kararının dirençlerini kırdığını belirten Samet, "Şöyle söyleyeyim o penaltı direncimizi kırdı. O penaltı olmasaydı çok daha iyi olurdu. Toparlamaya çalıştık ama olmadı. İnanılmaz mücadele verdik, önümüzdeki maçlara bakacağız mecburen" diye konuştu.

akaydın, Adana Demirspor olarak kalan 4 maçta Avrupa hedeflerini sürdüreceklerini belirterek, "Her zaman Avrupa hedefimiz var, bırakmadan savaşmaya devam edeceğiz. Hakkımızda hayırlısı olur inşallah" mesajını verdi.

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