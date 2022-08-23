Samet Akaydın önce paylaştı, sonra sildi

Adana Demirspor'un savunma oyuncularından Samet Akaydın, Fenerbahçe maçının ardından kişisel twitter hesabından önce paylaşım yaptı, sonra sildi...
Akaydın maç sonu paylaşımında "Biriniz değil, hepiniz gelin!" sözlerini kullandı. Akaydın'ın paylaşımına binlerce yorum geldi ancak başarılı oyuncu daha sonra tweetini sildi.
Samet Akaydın Fenerbahçe maçında 90 dakika forma giyerken maçın 13. dakikasında sarı kart görmüştü.
Akaydın maç sonu paylaşımında "Biriniz değil, hepiniz gelin!" sözlerini kullandı. Akaydın'ın paylaşımına binlerce yorum geldi ancak başarılı oyuncu daha sonra tweetini sildi.
Samet Akaydın Fenerbahçe maçında 90 dakika forma giyerken maçın 13. dakikasında sarı kart görmüştü.
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