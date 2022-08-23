Samet Akaydın önce paylaştı, sonra sildi

Samet Akaydın, Fenerbahçe maçı sonrası twitter'dan paylaşım yaptı ancak daha sonra bu paylaşımını kaldırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Samet Akaydın önce paylaştı, sonra sildi
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23 Ağustos 2022 02:35
Adana Demirspor'un savunma oyuncularından Samet Akaydın, Fenerbahçe maçının ardından kişisel twitter hesabından önce paylaşım yaptı, sonra sildi...

Akaydın maç sonu paylaşımında "Biriniz değil, hepiniz gelin!" sözlerini kullandı. Akaydın'ın paylaşımına binlerce yorum geldi ancak başarılı oyuncu daha sonra tweetini sildi.

Samet Akaydın Fenerbahçe maçında 90 dakika forma giyerken maçın 13. dakikasında sarı kart görmüştü.

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