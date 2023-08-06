Samet Akaydin'in talipleri artıyor

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe forması giyen Samet Akaydin'in talipleri artıyor. Avrupa'dan 2-3 ekip, 29 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Samet Akaydin'in talipleri artıyor
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06 Ağustos 2023 18:02
Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Samet Akaydin için talipler artıyor.

Avrupa'dan 2-3 ekip 29 yaşındaki futbolcunun transferi ile ilgileniyor. Deneyimli oyuncu için daha önce de eski takımı Adana Demirspor iddiası gündeme gelmişti.

Samet Akaydin gelen bu tekliflere rağmen Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor.

Milli stoperin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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