Samet Akaydin'ın geleceği için açıklama!

Milli savunma oyuncusu Samet Akaydin'in Fenerbahçe'deki geleceğ belli oluyor.
Deneyimli oyuncunun temsilcisi Ender Yurtgüven, Samet'in gelecek durumuyla ilgili açıklamalar yaptı.
''İYİ BİR ŞAMPİYONA GEÇİRDİ''
Radyospor'a konuşan Ender Yurtgüven, "A Milli takım teknik direktörü Samet Akaydin'in Avrupa Şampiyonası'ndaki performansından memnun kaldı. Eleştirdiğimiz noktalar da oldu, övdüğümüz yerler de oldu; ama genel olarak Samet Akaydin iyi bir şampiyona gerçekleştirdi.'' dedi.
''AVRUPA LİSTESİNDE OLMAMASI KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR ANLAMINA GELMEZ''
Yurtgüven, Samet'in geleceğiyle ilgili, ''Hollanda maçında bir müdahaleye maruz kaldı. Çok şükür ciddi bir sakatlığı olmadı. 10 gün tedavi gördü ve 2 gün önce Fenerbahçe'de çalışmalara katıldı. Dolayısıyla Avrupa maçı listesinde olmaması kadroda düşünülmediği anlamına gelmiyor.'' ifadelerini kullandı.
Sözlerine devam eden Ender Yurtgüven, ''Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ile yaptığımız görüşmede, kendisi bize Mourinho'nun Samet'i 4 stoperinden bir tanesi olarak düşündüğünü söyledi.'' sözlerini sarf etti.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'den Yunan ekibi Panathinaikos'a kiralanan Samet Akaydin'ın Sarı-lacivertliler ile olan 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
Deneyimli oyuncunun temsilcisi Ender Yurtgüven, Samet'in gelecek durumuyla ilgili açıklamalar yaptı.
''İYİ BİR ŞAMPİYONA GEÇİRDİ''
Radyospor'a konuşan Ender Yurtgüven, "A Milli takım teknik direktörü Samet Akaydin'in Avrupa Şampiyonası'ndaki performansından memnun kaldı. Eleştirdiğimiz noktalar da oldu, övdüğümüz yerler de oldu; ama genel olarak Samet Akaydin iyi bir şampiyona gerçekleştirdi.'' dedi.
''AVRUPA LİSTESİNDE OLMAMASI KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR ANLAMINA GELMEZ''
Yurtgüven, Samet'in geleceğiyle ilgili, ''Hollanda maçında bir müdahaleye maruz kaldı. Çok şükür ciddi bir sakatlığı olmadı. 10 gün tedavi gördü ve 2 gün önce Fenerbahçe'de çalışmalara katıldı. Dolayısıyla Avrupa maçı listesinde olmaması kadroda düşünülmediği anlamına gelmiyor.'' ifadelerini kullandı.
Sözlerine devam eden Ender Yurtgüven, ''Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ile yaptığımız görüşmede, kendisi bize Mourinho'nun Samet'i 4 stoperinden bir tanesi olarak düşündüğünü söyledi.'' sözlerini sarf etti.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'den Yunan ekibi Panathinaikos'a kiralanan Samet Akaydin'ın Sarı-lacivertliler ile olan 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
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