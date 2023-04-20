Samet Akaydin: "Hatalarımdan ders çıkaracağım"

Fenerbahçeli Samet Akaydin, Başakşehir maçı sonrası kişisel Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Samet Akaydin: 'Hatalarımdan ders çıkaracağım'
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20 Nisan 2023 00:48
Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında son dakika golüyle 2-1 kazandığı maç sonrası Samet Akaydin, sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Başakşehir'in attığı goldeki hatalı geri pası nedeniyle üzgün olduğunu belirten Akaydin şu sözleri kullandı:

"Hatalarımdan ders çıkarıp daha iyisi için pes etmeden çalışmaya devam edeceğim. Tüm takım arkadaşlarımı sahada gösterdikleri reaksiyon için tebrik ediyorum. Bu yolun sonu güzel bitecek…"

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