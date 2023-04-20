Samet Akaydin: 'Hatalarımdan ders çıkaracağım'

Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında son dakika golüyle 2-1 kazandığı maç sonrası Samet Akaydin, sosyal medyadan paylaşım yaptı.
Başakşehir'in attığı goldeki hatalı geri pası nedeniyle üzgün olduğunu belirten Akaydin şu sözleri kullandı:
"Hatalarımdan ders çıkarıp daha iyisi için pes etmeden çalışmaya devam edeceğim. Tüm takım arkadaşlarımı sahada gösterdikleri reaksiyon için tebrik ediyorum. Bu yolun sonu güzel bitecek…"
Başakşehir'in attığı goldeki hatalı geri pası nedeniyle üzgün olduğunu belirten Akaydin şu sözleri kullandı:
"Hatalarımdan ders çıkarıp daha iyisi için pes etmeden çalışmaya devam edeceğim. Tüm takım arkadaşlarımı sahada gösterdikleri reaksiyon için tebrik ediyorum. Bu yolun sonu güzel bitecek…"
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