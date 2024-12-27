Samet Akaydin haber yolladı: "Beni alın"

Trabzonspor'da ara transfer dönemi öncesi sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe forması giyen Samet Akaydin, bordo mavililere haber yolladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Samet Akaydin haber yolladı: 'Beni alın'
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27 Aralık 2024 11:28
Bordo mavililer, stoper bölgesine 1 ya da 2 transfer yapacak. İlk olarak Vitor Hugo, dönmek için haber göndermişti. Trabzonspor'u isteyen oyunculara sürpriz bir isim daha eklendi.

Fenerbahçe'de sıkıntılı bir dönem geçiren ve devre arasında ayrılma ihtimali bulunan Samet Akaydin, Trabzonspor'a gitmek istiyor.

ŞENOL GÜNEŞ'E HABER YOLLADI

30 yaşındaki savunmacının hem Şenol Güneş hem de yönetime bordo mavili formayı giyme yönündeki arzusunu ilettiği iddia edildi. Ancak 1.90 boyundaki stoperin sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor.

Samet'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshetmesi durumunda Trabzonspor ile masaya oturma ihtimali bulunuyor. 

 
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