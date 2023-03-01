Samet Akaydin, formayı kaptı

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Samet Akaydin, gösterdiği performansla Jorge Jesus'un gözüne girdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Samet Akaydin, formayı kaptı
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01 Mart 2023 11:50
Fenerbahçe, ara transfer döneminde ilk imzayı, Jorge Jesus'un ısrarla istediği Samet Akaydın'a attırmıştı. Bu sezon Adana Demirspor'daki performansıyla Milli Takım'a kadar yükselen 28 yaşındaki stoper, geldiği günden itibaren adeta formaya ambargo koydu.

Szalai'nin partneri oldu

Serdar Aziz ve Gustavo Henrique, en son 3-0 kaybedilen Galatasaray derbisinde oynamıştı. Samet, sonraki 5 lig maçında da ilk 11'de Attila Szalai'nin partneri oldu. Öğrencisinin performansını fazlasıyla beğenen Jesus, bu bölgede değişim yapmayı şimdilik düşünmüyor.





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