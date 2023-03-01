Samet Akaydin, formayı kaptı

Fenerbahçe, ara transfer döneminde ilk imzayı, Jorge Jesus'un ısrarla istediği Samet Akaydın'a attırmıştı. Bu sezon Adana Demirspor'daki performansıyla Milli Takım'a kadar yükselen 28 yaşındaki stoper, geldiği günden itibaren adeta formaya ambargo koydu.Serdar Aziz ve Gustavo Henrique, en son 3-0 kaybedilen Galatasaray derbisinde oynamıştı. Samet, sonraki 5 lig maçında da ilk 11'de Attila Szalai'nin partneri oldu. Öğrencisinin performansını fazlasıyla beğenen Jesus, bu bölgede değişim yapmayı şimdilik düşünmüyor.