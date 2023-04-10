Fenerbahçe'nin savunma oyuncularından Samet Akaydın, VavaCars Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Samet Akaydın "Zor bir maçtı, kazanmalıydık. Pozisyon vermeden gol yedik. Soyunma odasında bu maçı kazanmamız gerektiğini konuştuk. İki kulvarda da devam ediyoruz. Hem ligde, hem kupada sonuna kadar gideceğiz." dedi.



Samet Akaydın ayrıca "Kaybettiğimiz zaman biz de üzülüyoruz. Pes etmeden devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.





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