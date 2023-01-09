Samet Akaydın'dan flaş paylaşım!

Adana Demirspor forması giyen ve adı Fenerbahçe ile anılan Samet Akaydın, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Akaydın, kulübünü etiketleyerek, "İlkler, enler ve sonlar her zaman özeldir. Unutulmaz." ifadelerini kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Samet Akaydın'dan flaş paylaşım!
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09 Ocak 2023 23:02
Adana Demirspor'un savunma oyuncusu Samet Akaydın, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atacağı haberleri çıkan 28 yaşındaki futbolcu, paylaşımında, kulübü Adana Demirspor'u etiketledi ve "İlkler, enler ve sonlar her zaman özeldir. Unutulmaz." ifadelerini yazdı.

Samet Akaydın'ın bu paylaşımı, Adana Demirspor'a veda olarak yorumlandı.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir karşılaşması sonrası Samet Akaydın'ın Fenerbahçe'ye transferi için gelen soru karşısında, Samet'in sakatlığı ve cezası olmamasına rağmen "Samet gelecek maçta yok" demişti.

Öte yandan Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek'in, Samet Akaydın'ın bu paylaşımını beğenmesi dikkat çekti.

İşte milli futbolcunun o paylaşımı:



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