Samet Akaydin'dan Fenerbahçe için flaş itiraf!

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Yunanistan Süper Lig ekibi Panathinaikos'a transfer olan Samet Akaydın, Hürriyet'e konuşarak Yunanistan tercihinin sebeplerini açıkladı. 29 yaşındaki stoper oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla, A Millî Takım'daki kadar rahat oynayamadığını kabul etti. Tecrübeli savunmacı ayrıca EURO 2024 mesajı da verdi.
7 MAÇA ÇIKTI
Fenerbahçe'den kiralık olarak Panathinaikos'a transfer olan Samet Akaydın, yeşil-beyazlı forma ile şu ana kadar toplamda yedi karşılaşmaya çıktı. 29 yaşındaki savunma oyuncusu, söz konusu yedi maçta zaman zaman sonradan oyuna girerek santrfor pozisyonunda oynadı. Trabzonspor'un eski stoperi Vitor Hugo ile tandemi oluşturan Samet Akaydın şu ana kadar gol atamadı ancak bir asist yaptı.
"MİLLÎ TAKIMDA DAHA RAHATIM"
EURO 2024'te forma giymek adına Panathinaikos'a gittiğini açıklayan Samet Akaydın, "Düzenli oynayabileceğim ve bu sayede EURO 2024'e seçilme şansımın yükseleceği bir kulüp olduğu için Panathinaikos'a geldim" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'deki ve A Millî Takım'daki performansının kıyaslanmasına da değinen stoper oyuncusu, "Millî takımda kendimi daha rahat hissediyorum. Gerçek oyuncu kimliğimi orada daha iyi ortaya koyduğumu düşünüyorum" sözlerini sarf etti.
Eleştirilerle ilgili konuşan Samet Akaydin, ''Bu yaşıma kadar her şeyin üstesinden geldim bunlarında üstesinden gelirim. Bazen kafaya takıyorsun ister istemez. Trabzonspor maçı benim için kötü oldu. Biz futbolcuyuz ve büyük bir camiadayız, doğal olarak herkesin bir beklentisi var sonuçta düşük performans gösterdiğinde tepki alman normal her ne kadar bu sosyal medyada abartılıp manipüle edilerek yapılabiliyor olsa da. Bir maç bir oyuncunun iyi ya da kötü olduğunu göstermez ve benim yaptığım hatalar çok fazla büyütülerek kötü bir futbolcu olduğum algısı oluşturuluyor. Maalesef bu sosyal medya işi böyle. Ben taraftarımıza ve camiaya gönül koymadım. Biz profesyonel futbolcularız. Bunlar geride kaldı inşallah her şey daha iyi olacak.'' sözlerini sarf etti.
7 MAÇA ÇIKTI
Fenerbahçe'den kiralık olarak Panathinaikos'a transfer olan Samet Akaydın, yeşil-beyazlı forma ile şu ana kadar toplamda yedi karşılaşmaya çıktı. 29 yaşındaki savunma oyuncusu, söz konusu yedi maçta zaman zaman sonradan oyuna girerek santrfor pozisyonunda oynadı. Trabzonspor'un eski stoperi Vitor Hugo ile tandemi oluşturan Samet Akaydın şu ana kadar gol atamadı ancak bir asist yaptı.
"MİLLÎ TAKIMDA DAHA RAHATIM"
EURO 2024'te forma giymek adına Panathinaikos'a gittiğini açıklayan Samet Akaydın, "Düzenli oynayabileceğim ve bu sayede EURO 2024'e seçilme şansımın yükseleceği bir kulüp olduğu için Panathinaikos'a geldim" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'deki ve A Millî Takım'daki performansının kıyaslanmasına da değinen stoper oyuncusu, "Millî takımda kendimi daha rahat hissediyorum. Gerçek oyuncu kimliğimi orada daha iyi ortaya koyduğumu düşünüyorum" sözlerini sarf etti.
Eleştirilerle ilgili konuşan Samet Akaydin, ''Bu yaşıma kadar her şeyin üstesinden geldim bunlarında üstesinden gelirim. Bazen kafaya takıyorsun ister istemez. Trabzonspor maçı benim için kötü oldu. Biz futbolcuyuz ve büyük bir camiadayız, doğal olarak herkesin bir beklentisi var sonuçta düşük performans gösterdiğinde tepki alman normal her ne kadar bu sosyal medyada abartılıp manipüle edilerek yapılabiliyor olsa da. Bir maç bir oyuncunun iyi ya da kötü olduğunu göstermez ve benim yaptığım hatalar çok fazla büyütülerek kötü bir futbolcu olduğum algısı oluşturuluyor. Maalesef bu sosyal medya işi böyle. Ben taraftarımıza ve camiaya gönül koymadım. Biz profesyonel futbolcularız. Bunlar geride kaldı inşallah her şey daha iyi olacak.'' sözlerini sarf etti.
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