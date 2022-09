"İLLE DE TRABZONSPOR OLSUN DEMEDİM"

"BEŞİKTAŞ MAÇI UNUTAMADIĞIM MAÇTIR"

"YUNUS, BALOTELLI, İRFAN CAN..."

Spor Toto Süper Lig sahnesine geç çıkmış olsa da Adana Demirspor forması altında geçtiğimiz sezonun en dikkat çekici stoper performanslarından birisini sergileyen Samet Akaydın, kariyer hikayesiyle ilgili TamSaha'ya konuştu. Akaydın, Trabzonspor ve Beşiktaş ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.Yükselişini, "Kendine çok iyi bakan biriyim. Diyetisyenimle, özel antrenörümle çalışmalarımı özel olarak yapıyorum. Aşırı inatçı olmam da etkili olmalı" sözleriyle açıklayan futbolcu, "Trabzon'da doğan her futbolcunun hayali Trabzonspor'da oynamaktır. Sen farklı bir rotaya çizdin. Bunu neye bağlarsın" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:"Açık konuşmak gerekirse ben o hayaller içine hiç girmedim. İlle de Trabzonspor forması giymek istiyorum gibi bir durumum olmadı. Ama Trabzonluyum tabiî. Trabzonspor'a her zaman saygı duyuyorum. Orası benim şehrim sonuçta. Ama Trabzonspor formasını ille giyeceğim diye çok büyük hayaller içine girmedim. Ben her zaman "Hayırlısı olsun" derim.Samet Akaydın, unutamadığı maçın ise Beşiktaş'a karşı olduğunu dile getirdi. Akaydın, "Samet Akaydın'a unutamadığın maçı sorarsanız bunun cevabını herkes bilir (gülüyor). Beşiktaş maçı tabii Geçtiğimiz sezon içeride oynadığımız maçta 83 ve 88'de peş peşe attığım gollerle 2-1 öne geçmiştik. Ancak attığım ikinci gol sayılmadı. Nasıl anlatayım, 1 ay boyunca uyuyamadım. İptal edilen o golün etkisinde kaldım. Rüyalarıma girdi. Spiker, "Gol olsaydı belki de torunlarına anlatacaktı" demişti ya Gerçekten belki de torunlarıma anlatacaktım ama ben yine de anlatacağım. Çünkü hem ben hem de tüm Adana Demirspor taraftarları onu gol olarak kabul ettik. O anı hayatım boyunca asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı.Futbola forvet olarak başladığını ve zamanla stopere geçtiğini belirten Akaydın, Sergio Ramos'u örnek aldığını söyledi. Akaydın, Süper Lig'de beğendiği oyuncular hakkında ise "Yetenek olarak Yunus Akgün'ü beğeniyorum. Kardeşim zaten! Yabancı olarak da Mario Balotelli çok kaliteli bir oyuncu. Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'yi beğeniyorum. Defans oyuncusu olarak da Marcao'yu beğeniyordum ama o da gitti" dedi.