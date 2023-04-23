Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, geldiği günden bu yana formayı verdiği Samet Akaydin'i İstanbulspor karşısında dinlendirmeyi düşünüyor.Portekizli hoca, Serdar Aziz'e formayı verecek. Başakşehir maçında önemli bir hata yapan Samet, bu kez kenarda olacak.Jesus, ayrıca kart sınırında bulunan Serdar Aziz'i de uyardı.