Samet Akaydin bu kez kenarda

Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, Başakşehir maçında önemli bir hata yapan Samet Akaydin'i kulübeye çekecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Samet Akaydin bu kez kenarda
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23 Nisan 2023 12:19
Samet Akaydin
Samet Akaydin
Fenerbahçe
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, geldiği günden bu yana formayı verdiği Samet Akaydin'i İstanbulspor karşısında dinlendirmeyi düşünüyor.

Portekizli hoca, Serdar Aziz'e formayı verecek. Başakşehir maçında önemli bir hata yapan Samet, bu kez kenarda olacak.

SERDAR'A KART UYARISI

Jesus, ayrıca kart sınırında bulunan Serdar Aziz'i de uyardı. 

 
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