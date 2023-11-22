Samet Akaydin: "Bana sabretsinler!"

A Milli Takım'da Samet Akaydin, Galler maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Samet Akaydin: 'Bana sabretsinler!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Kasım 2023 01:11
A Milli Takım'da Samet Akaydin, 1-1 sona eren Galler karşılaşması sonrası konuştu.

Samet, "Çok mutluyuz. Tarihimizde ilk defa lider olarak gidiyoruz. Almanya gibi bir maçtan buraya gelmek zorlu oldu. İyi bir karakter koyduk. Çok istedik lider gitmeyi. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda daha iyisini yapacağız" dedi.

Fenerbahçe ve Milli Takım'daki oyun farkını değerlendiren Samet Akaydin, "Hocamın oyun sistemini biliyordum, daha yatkın oluyorum. Fenerbahçe'de de bunların üstesinden geleceğimi düşünüyorum. Bana biraz sabrederlerse Fenerbahçe'de de güzel şeyler yapacağım" sözlerini sarf etti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery