Samet Akaydın, ayağının tozuyla ilk 11'e

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydın, pazar günü oynanacak Adana Demirspor maçına ilk 11'de çıkmaya hazırlanıyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Samet Akaydın, ayağının tozuyla ilk 11'e
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12 Ocak 2023 10:41
Fenerbahçe, Adana Demirspor'un 28 yaşındaki stoperi Samet Akaydın'ı 3.5+1 yıllığına renklerine bağladı. Başarılı futbolcu, ayağının tozuyla pazar günkü Gaziantep deplasmanında şans bulacak. Bu sezon ofansif anlamda başarılı olan Fenerbahçe, savunma konusunda ise büyük sıkıntılar yaşamıştı. Eleştirilerin hedefinde bulunan Serdar ve Gustavo'nun bundan sonraki mücadelelerde kolay kolay şans bulması beklenmiyor. Onlara kulübe yolu gözüktü.

İKİLİ MÜCADELE KRALI

Gaziantep'e karşı Kanarya'nın savunma ikilisi Szalai ve Samet olacak. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de en fazla ikili mücadele kazanan stoper konumunda bulunuyor (88). %86'lık pas yüzdesiyle oynayan Samet, hava toplarında da %59'luk bir oran yakaladı. 31 kez pas arası yapan Akaydın, 79 defa da sahipsiz top kazandı. Samet, "Taraftar asla vazgeçmeyen bir Samet izleyecek" dedi. Selahattin Baki ise, "Hocamızın en çok istediği isimdi" dedi.



 
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