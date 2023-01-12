Samet Akaydın, ayağının tozuyla ilk 11'e

Fenerbahçe, Adana Demirspor'un 28 yaşındaki stoperi Samet Akaydın'ı 3.5+1 yıllığına renklerine bağladı. Başarılı futbolcu, ayağının tozuyla pazar günkü Gaziantep deplasmanında şans bulacak. Bu sezon ofansif anlamda başarılı olan Fenerbahçe, savunma konusunda ise büyük sıkıntılar yaşamıştı. Eleştirilerin hedefinde bulunan Serdar ve Gustavo'nun bundan sonraki mücadelelerde kolay kolay şans bulması beklenmiyor. Onlara kulübe yolu gözüktü.Gaziantep'e karşı Kanarya'nın savunma ikilisi Szalai ve Samet olacak. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de en fazla ikili mücadele kazanan stoper konumunda bulunuyor (88). %86'lık pas yüzdesiyle oynayan Samet, hava toplarında da %59'luk bir oran yakaladı. 31 kez pas arası yapan Akaydın, 79 defa da sahipsiz top kazandı. Samet, "Taraftar asla vazgeçmeyen bir Samet izleyecek" dedi. Selahattin Baki ise, "Hocamızın en çok istediği isimdi" dedi.