Samet Akaydin: "Almanya, biz geliyoruz!"

A Milli Takımın Letonya zaferi sonrası Samet Akaydin, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Samet Akaydin: 'Almanya, biz geliyoruz!'
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16 Ekim 2023 02:19
A Milli Takımın Letonya zaferi sonrası Samet Akaydin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Samet Akaydin yaptığı açıklamada, "Hayallerimi süsleyen bu kutsal formayla böylesine bir gece yaşamak, ilk asistimi yapmak her şeyin ötesinde." dedi.

Başarılı oyuncu, "EURO 2024'te ülkemizi gururlandırmak adına elimizden gelen her şeyi yapacağız ama her şeyden önce şimdi kutlama zamanı… Bekle bizi Almanya, biz geliyoruz!" ifadelerini kullandı.

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