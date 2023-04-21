Samet Akaydın'a büyük destek

Fenerbahçeli Samet Akaydın, Başakşehir maçında büyük bir hata yapmış ve takımı 1-0 yenik duruma düşmüştü.



Samet Akaydın, Pedro'nun golleriyle gelen galibiyet sonrası büyük bir rahatlama yaşadı. Ancak 29 yaşındaki stoper, karşılaşmanın ardından arkadaşları kadar coşkulu değildi.



Jorge Jesus, soyunma odasında suskun bir şekilde oturan öğrencisinin yanına giderek ona olan güvenini yineledi ve moral verdi. Takım arkadaşları da Samet'e, bu hatayı bir an önce arkasında bırakıp şampiyonluk mücadelesine odaklanmasını söyledi.





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