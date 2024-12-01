Samet Akaydin 6 teklifi reddetti; Kalıyor

Süper Lig'de 4-0 kazanılan Sivasspor maçında görev yapıp 1 gol atan, ardından oynanan 6-2'lik Kayserispor deplasmanı galibiyeti ve 2-1 kazanılan Slavia Prag maçlarında ilk 11'de sahaya çıkan Samet Akaydın, teknik direktörü Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başardı.
TÜRKİYE'DEN 5, FRANSA'DAN 1 TALİP
Deneyimli stopere 5 Süper Lig takımı ara transfer döneminde teklif sunmaya hazırlanıyor. Aynı zamanda Fransa Ligi'nden de bir takım kadrosuna katmayı planlıyor.
HİÇBİRİNİ KABUL ETMEYECEK
Ancak son haftalarda forma giymeye başlayan 30 yaşındaki stoper, gelen teklifleri kabul etmeyerek direkt geri çevirecek.
Jose Mourinho'nun da takımda kalmasını istediği tecrübeli oyuncu, büyük bir sürpriz olmazsa sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak.
TÜRKİYE'DEN 5, FRANSA'DAN 1 TALİP
Deneyimli stopere 5 Süper Lig takımı ara transfer döneminde teklif sunmaya hazırlanıyor. Aynı zamanda Fransa Ligi'nden de bir takım kadrosuna katmayı planlıyor.
HİÇBİRİNİ KABUL ETMEYECEK
Ancak son haftalarda forma giymeye başlayan 30 yaşındaki stoper, gelen teklifleri kabul etmeyerek direkt geri çevirecek.
Jose Mourinho'nun da takımda kalmasını istediği tecrübeli oyuncu, büyük bir sürpriz olmazsa sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak.