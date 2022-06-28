Samet Ak, bronz madalya elde etti

Milli güreşçi Samet Ak, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda serbest stil 74 kiloda gümüş madalya elde etti.



Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Samet, çeyrek finalde Arnavut sporcu Islam Dudaev'i, yarı finalde de Cezayirli Abdelkader Ikkal'ı yenerek finale yükseldi.



Milli güreşçi, finalde karşılaştığı Mısırlı Amr Hussen'e11-1 teknik üstünlükle kaybedip, gümüş madalyada kaldı.



Bu sıklette bronz madalyalar ise San Marino'dan Malik Michael Amine ve Arnavutluk'tan Islam Dudaev'in oldu.





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