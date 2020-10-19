Samatta'nın yeni hedefi Trabzonspor

Fenerbahçe'de Göztepe karşısında gol bulamayan Samatta, Trabzonspor karşısında ağları sarsmanın yollarını arayacak.

Samatta'nın yeni hedefi Trabzonspor
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19 Ekim 2020 10:47
Fenerbahçe'de Mbwana Samatta, Göztepe karşısında suskun kaldı. Tanzanyalı forvet, iki önemli pozisyonda İrfan Can'ı geçemedi.

İlkinde köşeye giden sert şutu uçarak çıkaran İrfan Can, karşı karşıya pozisyonda da geçit vermedi. Samatta'nın Karagümrük maçında 2 isabetli şutu da gol olmuştu.

Samatta, Trabzonspor karşısında yeniden ağları sarsmanın yollarını arayacak



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