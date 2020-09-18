Samatta'nın Fenerbahçe kararı

Muriqi'nin yerini doldurmaya çalışan Fenerbahçe, Aston Villa'nın golcüsünün peşinde. İngilizlerle büyük oranda anlaşma sağlandı, ancak 27 yaşındaki Mbwana Samatta henüz ikna olmadı.



F.Bahçe golcü arayışında yoğun mesai harcıyor. Çok sayıda ismi takip eden, gözden bir şey kaçırmamak için menajerler tarafından sunulan oyuncuları da inceleyen sarı-lacivetlilerin favorisi Mbwana Samatta.



Genk performansıyla dikkatleri üzerine çekip soluğu Premier Ligde alan Tazanyalı golcü için Aston Villa'yla görüşen yönetim, büyük oranda anlaşma sağladı. Ancak İngiliz ekibiyle imza aşamasına gelen sarı-lacivertliler henüz Samatta'yı ikna edebilmiş değil.



Yirmi yedi yaşındaki golcü, kendisine gelen diğer teklifleri de değerlendirdikten sonra karar verecek.



