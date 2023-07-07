Samatta'ya Arabistan'dan talip!

Fenerbahçe ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Mbwana Samatta ile Suudi Arabistan ekibi Damac FC'nin ilgilendiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Samatta'ya Arabistan'dan talip!
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07 Temmuz 2023 18:13
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Genk'e kiraladığı Ally Samatta geri döndü.

Suudi Arabistan basınına göre; Fenerbahçe ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Samatta ile Suudi Arabistan ekibi Damac FC ilgileniyor.

İSMAİL KARTAL'DAN ONAY

Öte yandan İsmail Kartal'ın da Tanzanyalı oyuncunun ayrılığına onay vereceği ifade edildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Geçtiğimiz sezon Genk'e kiralanan Tanzanyalı forvet oyuncusu Belçika'da 36 maçta görev aldı. Samatta, Genk formasıyla 6 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe, Samatta'yı Aston Villa'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

Fenerbahçe formasıyla beklentilerin altında kalan Samatta, Fenerbahçe'de 33 maçta 6 gol kaydetti. 

 
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