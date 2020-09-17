Samatta transferinde Beşiktaş ve Fenerbahçe rekabeti

Atletico Madrid'den Nikola Kalinic'i golcü listesinin başına alan Beşiktaş, henüz bir sonuca ulaşamadı. Siyah-beyazlılar, bonservisi Çin ekibi Shenzen'de bulunan ve Benfica'da kiralık olarak forma giyen Dyego Sousa için de temaslarını sürdürüyor.



Sabah Gazetesi'nden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; Kartal'ın gündemine gelen son isim ise Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Mbwana Samatta oldu. Beşiktaş yönetimi, kiralamak istediği Tanzanyalı forvetin kulübü Aston Villa'ya fiyat sordu.



İNGİLİZ EKİBİNDEN AYRILMAK İSTİYOR



27 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamadığı için ayrılığa sıcak baktığı belirtildi. Aston Villa, geçtiğimiz sezonun devre arasında Mbwana Samatta'yı 10.5 milyon Euro bedelle Genk'ten kadrosuna katmıştı.



2019-20 sezonunda ilk yarıyı Genk'te geçiren Samatta, ikinci yarıda ise İngiltere'de 16 resmi maça çıkmış ve sadece 2 gol atabilmişti.



