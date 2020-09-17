Samatta transferinde Beşiktaş ve Fenerbahçe rekabeti

Forvet arayışlarını sürdüren siyah-beyazlı kulübün gündemine yeni bir isim daha geldi. Yönetim, Premier Lig ekibi Aston Villa'nın formasını giyen 27 yaşındaki Mbwana Samatta'yı kiralamak için harekete geçti

Haber; Sabah
Samatta transferinde Beşiktaş ve Fenerbahçe rekabeti
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17 Eylül 2020 08:32
Atletico Madrid'den Nikola Kalinic'i golcü listesinin başına alan Beşiktaş, henüz bir sonuca ulaşamadı. Siyah-beyazlılar, bonservisi Çin ekibi Shenzen'de bulunan ve Benfica'da kiralık olarak forma giyen Dyego Sousa için de temaslarını sürdürüyor.

Sabah Gazetesi'nden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; Kartal'ın gündemine gelen son isim ise Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Mbwana Samatta oldu. Beşiktaş yönetimi, kiralamak istediği Tanzanyalı forvetin kulübü Aston Villa'ya fiyat sordu.

İNGİLİZ EKİBİNDEN AYRILMAK İSTİYOR

27 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamadığı için ayrılığa sıcak baktığı belirtildi. Aston Villa, geçtiğimiz sezonun devre arasında Mbwana Samatta'yı 10.5 milyon Euro bedelle Genk'ten kadrosuna katmıştı.

2019-20 sezonunda ilk yarıyı Genk'te geçiren Samatta, ikinci yarıda ise İngiltere'de 16 resmi maça çıkmış ve sadece 2 gol atabilmişti.



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