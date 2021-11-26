Samatta'nın golü Antwerp'e yetmedi

UEFA Avrupa Ligi D Grubu mücadelesinde Eintracht Frankfurt, sahasında Antwerp ile karşı karşıya geldi.



Deutsche Bank Park'ta oynanan maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi ve Alman ekibi tur atlamayı garantiledi.



Mücadelede Frankfurt, Kamada'nın 13. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. 33'te Nainggolan eşitliği getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.



Heyecanlı geçen ikinci yarıda Antwerp, Fenerbahçe'den kiralık olan Samatta'nın golüyle 88'de öne geçse de 90+4'te Pacienca'nın golüyle Frankfurt maça dengeyi getirdi ve maç 2-2 sona erdi.



Bu sonuçla Eintracht Frankfurt 11 puana yükselirken tur atlamayı da garantiledi. Antwerp ise 2 puana çıkarak son sırada kaldı.





İLGİLİ VİDEO