Samatta'nın golü Antwerp'e yetmedi

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda E. Frankfurt ile Antwerp Almanya'da 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Samatta'nın golü Antwerp'e yetmedi
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26 Kasım 2021 00:59
UEFA Avrupa Ligi D Grubu mücadelesinde Eintracht Frankfurt, sahasında Antwerp ile karşı karşıya geldi.

Deutsche Bank Park'ta oynanan maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi ve Alman ekibi tur atlamayı garantiledi.

Mücadelede Frankfurt, Kamada'nın 13. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. 33'te Nainggolan eşitliği getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Heyecanlı geçen ikinci yarıda Antwerp, Fenerbahçe'den kiralık olan Samatta'nın golüyle 88'de öne geçse de 90+4'te Pacienca'nın golüyle Frankfurt maça dengeyi getirdi ve maç 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Eintracht Frankfurt 11 puana yükselirken tur atlamayı da garantiledi. Antwerp ise 2 puana çıkarak son sırada kaldı.


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