Samatta'nın golü Antwerp'e yetmedi

Mbwana Samatta'nın gol attığı maçta Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Antwerp, deplasmanda Westerlo'ya 2-1 mağlup oldu.

, Fotoğraf; EPA
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Samatta'nın golü Antwerp'e yetmedi
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29 Ekim 2021 00:05
Belçika Kupası son 32 turu maçında Westerlo ile Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Antwerp karşı karşıya geldi.

Het Kuipje Stadı'nda oynanan maçı Westerlo 2-1 kazandı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Antwerp'in tek golünü Mbwana Samatta atarken Westerlo'ya galibiyeti getiren golleri Van den Keybus ile Foster kaydetti.

Bu sonuçla Antwerp Belçika Kupası'na veda ederkern Westerlo ise adını son 16 turuna yazdırdı.


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