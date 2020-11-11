Samatta, milli takımda sakatlandı

Mbwana Samatta, milli takımının salı günü Burundi ile oynadığı hazırlık maçında sakatlık geçirdi.

Haber; Sabah
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Samatta, milli takımda sakatlandı
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11 Kasım 2020 09:31
Fenerbahçe'nin Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta, milli takımının salı günü Burundi ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandı.

27 yaşındaki futbolcu, Tanzanya'nın 13 Kasım'da Afrika Uluslar Kupası 2021 Elemeleri J Grubu'nda oynayacağı Tunus karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Doktorların 10 gün futbol oynamamasını önerdiği Samatta'nın, Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği İstanbul'a döndüğünde yapılan tetkikler sonrasında netlik kazanacak.



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