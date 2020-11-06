Samatta Konya maçında gol orucunu bozmak istiyor

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Samatta, çok iyi bir başlangıç yapsa da sonrasında Göztepe, Trabzon ve Antalya maçlarında fileleri havalandıramadı.

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Samatta Konya maçında gol orucunu bozmak istiyor
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06 Kasım 2020 10:27
Tanzanyalı yıldız, Sarı-Lacivertli forma ile 11'de çıktığı ilk maçta Karagümrük filelerini iki kez sarstı.

Samatta çok iyi bir başlangıç yapsa da sonrasında Göztepe, Trabzon ve Antalya karşılaşmalarını boş geçti.

27 yaşındaki forvet gol orucunu Konya maçında sonlandırmaya kararlı. Ekstra idmanlarla bu karşılaşmaya hazırlanan Samatta, ağları havalandırarak takımının alacağı galibiyette pay sahibi olmak istiyor.



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