Samatta için transfer mesajı: 'Biz istedik, Fenerbahçe'ye gitti'

Club Brugge CEO'su Vincent Mannaert, Fenerbahçe'den Mbwana Samatta'yı yaz aylarında istediklerini ve şu anda bir görüşme olmadığını söyledi.



Belçika'da bir röportaj veren Mannaert, "Samatta ile yaz aylarında temasa geçtik, bizim onu istediğimizi biliyordu. Teknik direktörümüz Phillippe Clement'i ve Belçika Ligi'ni tanıyor ancak buna rağmen Fenerbahçe'yi seçti. Şu anda da oradan ayrılmak istediği sinyalini almadık, öyle gözükmüyor." ifadelerini kullandı.



CLEMENT: "İSTEDİĞİMİZ PROFİLE UYGUN DEĞİL"



Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement de geçtiğimiz günlerde, "Forvet için elimizde birçok aday var, isimleri de konuşuyoruz ancak Samatta'nın adı hiç geçmedi, gündemimize gelmedi. Samatta, bizim istediğimiz profile uygun değil" demişti.



Samatta, Belçika'da Genk takımında oynarken 191 resmi maçta 76 gol atıp 20 asist yapmarak sonrasında 10.5 milyon euro bonservis karşılığı Aston Villa'ya transfer olmuştu.



