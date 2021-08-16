Samatta için tepki; "Attamas"

Fenerbahçe'nin deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta kötü performans sergileyen Samatta'ya sosyal medyadan tepki büyük oldu.

, Fotoğraf; AA
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Samatta için tepki; 'Attamas'
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16 Ağustos 2021 11:20
Mbwana Ally Samatta
Mbwana Ally Samatta
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta Vitor Pereira, Tanzanyalı golcüsüne 45 dakika tahammül ederken 2. yarıya Serdar Dursun'la başladı.

Samatta'nın özellikle 16. dakikada kaçırdığı gol, saç baş yoldurdu.

Sarı-lacivertli taraftarın da sosyal medyadan tepkisi büyük oldu. Oyuncunun isminin tersten okunuşuna vurgu yapılırken, "Attamas. Gol atmasını beklemek hata olur" yorumu dikkat çekti.


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