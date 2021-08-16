Samatta için tepki; 'Attamas'

Fenerbahçe'nin deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta Vitor Pereira, Tanzanyalı golcüsüne 45 dakika tahammül ederken 2. yarıya Serdar Dursun'la başladı.
Samatta'nın özellikle 16. dakikada kaçırdığı gol, saç baş yoldurdu.
Sarı-lacivertli taraftarın da sosyal medyadan tepkisi büyük oldu. Oyuncunun isminin tersten okunuşuna vurgu yapılırken, "Attamas. Gol atmasını beklemek hata olur" yorumu dikkat çekti.
Samatta'nın özellikle 16. dakikada kaçırdığı gol, saç baş yoldurdu.
Sarı-lacivertli taraftarın da sosyal medyadan tepkisi büyük oldu. Oyuncunun isminin tersten okunuşuna vurgu yapılırken, "Attamas. Gol atmasını beklemek hata olur" yorumu dikkat çekti.