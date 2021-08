Sezonun ilk haftasında peş peşe yaşanan sakatlıklar nedeniyle özellikle forvet hattında kadro kurmakta zorlanan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın yarınki HJK Helsinki maçında tek gol silahı Samatta olacak.



Geçtiğimiz hafta antrenmanda adalesinden sakatlanan Enner Valencia'nın ardından, Adana Demirspor maçının ikinci yarısında oyuna giren Serdar Dursun'un köprücük kemiği kırılınca mevcut kadroda tek santrfor Samatta kaldı.



PEREIRA YİNE FORMAYI VERECEK



Yine geçen hafta idmanda omzu çıkan Pelkas da olmadığı için Pereira UEFA Avrupa Ligi'nde HJK Helsinki ile oynanacak karşılaşmaya 3-4-2-1 dizilişiyle çıkacak ve Mesut Özil ile İrfan Can Kahveci'nin önünde Samatta'ya görev verecek.



Takıma her an katılması beklenen yeni golcünün transferi öncesinde bu maç, Samatta için son şans anlamına geliyor.