Samatta gol orucunu bozamıyor

Fenerbahçe'nin bu sezon gol yollarında en güvendiği isimlerin başında Mbwana Samatta geliyordu.



Tanzanyalı oyuncu Sarı-Lacivertli formayla ilk 11'deki ilk lig maçına 2-1 kazanılan Karagümrük karşılaşmasında çıkmış ve galibiyeti getiren gollere imzasını atmıştı.



Sonrasında ise Samatta, adeta sessizliğe büründü. Teknik direktör Erol Bulut'un ısrarla ilk 11'de oynattığı ve tam destek verdiği tecrübeli oyuncu, Konyaspor maçıyla birlikte ligdeki gol orucunu üst üste 4. mücadelesinde de sonlandıramadı.



Konya önünde rakip kaleye çektiği 2 şutun 1'inde kaleyi bulan ve 59'da Sehic'e takılan Samatta, 69'da da yerini Ferdi'ye bıraktı.



