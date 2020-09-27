Dev derbi öncesi Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta'nın hemen forma giymek istemesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Sözcü Gazetesi'nden Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, ilk antrenmanına çıktıktan sonra Teknik Direktör Erol Bulut ile görüşen Tanzanyalı forvet, "K" dedi.Aston Villa ile hazırlık maçları oynadığını ve sezon öncesi kampına katıldığı için kondisyon problemi yaşamadığını belirten Samatta, "" diyerek Galatasaray'a karşı ilk kez sarı-lacivertli formayı giymeyi çok istediğini dile getirdi.Oyuncusunun bu arzusundan dolayı memnun olan Teknik Direktör Erol Bulut, yıldız golcüye ilk 11'de şans verip vermeyeceğine ise maç saatinde karar verecek. Samatta'nın büyük ihtimalle derbiye 11'de başlaması bekleniyor.