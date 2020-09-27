Samatta, G.Saray'a karşı oynamak istiyor!

Fenerbahçe'deki ilk idmanının ardından Erol Bulut'la görüşen Tanzanyalı forvet Samatta, "Hazırım, sizden forma bekliyorum. Böyle önemli bir maçta takımla olmak istiyorum" dedi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Samatta, G.Saray'a karşı oynamak istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Eylül 2020 11:05
Dev derbi öncesi Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta'nın hemen forma giymek istemesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Sözcü Gazetesi'nden Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, ilk antrenmanına çıktıktan sonra Teknik Direktör Erol Bulut ile görüşen Tanzanyalı forvet, "Kulüp ve camia adına büyük önem taşıyan bu maçta takımla olmak istiyorum" dedi.

Aston Villa ile hazırlık maçları oynadığını ve sezon öncesi kampına katıldığı için kondisyon problemi yaşamadığını belirten Samatta, "Hazırım. Sizden bu önemli maç için forma bekliyorum" diyerek Galatasaray'a karşı ilk kez sarı-lacivertli formayı giymeyi çok istediğini dile getirdi.

Oyuncusunun bu arzusundan dolayı memnun olan Teknik Direktör Erol Bulut, yıldız golcüye ilk 11'de şans verip vermeyeceğine ise maç saatinde karar verecek. Samatta'nın büyük ihtimalle derbiye 11'de başlaması bekleniyor.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için