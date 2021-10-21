Samatta: "Duygularımı tarif edemiyorum"

Fenerbahçe'nin Antwerp ile 2-2 berabere kaldığı maçta ağları sarsan Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta konuştu.

Haber; Sporx.com
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Samatta: 'Duygularımı tarif edemiyorum'
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21 Ekim 2021 22:26
Fenerbahçe'nin Antwerp ile 2-2 berabere kaldığı maçta ağları sarsan Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta, karşılaşmanın ardından konuştu.

Mutlu olduğunu belirten Samatta, "Eski takımım Fenerbahçe'ye gol attığım için yaşadığım duyguları nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum. Bence bu akşam biz daha iyiydik ve galibiyeti hak ettik. Ancak olmadı. Daha fazlasını kazanabilirdik" dedi.

Mbwana Samatta, 108. saniyede attığı bu golle Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi tarihinde yediği en erken golü kaydetti. Tanzanyalı oyuncu, golün ardından ise sevinmemişti.


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