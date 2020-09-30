İdmanlardaki hırsıyla dikkati çeken Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Samatta, başarının sırrının çok çalışmaktan geçtiğini söyledi. "Şampiyon olmak için büyük resmi görmelisiniz" diyen Tanzanyalı "Olay kazanmak ya da kaybetmek değil her gün daha fazla çalışmak, mücadelenin içinde kalmak ve meydan okumak" ifadelerini kullandı.
Samatta: "Başarı için çok çalışmalıyız"
Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta, başarının sırrının çok çalışmaktan geçtiğini söyledi.
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30 Eylül 2020 13:49
Fenerbahçe
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