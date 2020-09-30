Samatta: 'Başarı için çok çalışmalıyız'

İdmanlardaki hırsıyla dikkati çeken Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Samatta, başarının sırrının çok çalışmaktan geçtiğini söyledi. "Şampiyon olmak için büyük resmi görmelisiniz" diyen Tanzanyalı "Olay kazanmak ya da kaybetmek değil her gün daha fazla çalışmak, mücadelenin içinde kalmak ve meydan okumak" ifadelerini kullandı.





