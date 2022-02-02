Belçika Ligi'nde Royal Antwerp, deplasmanda Kortjik ile karşı karşıya geldi.



Antwerp, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Antwerp'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Samatta ve 90. dakikada Pieter Gerkens kaydetti.



Antwerp'te 10. dakikada Birger Verstraete, Kortjik'te ise Abdehak Kadri 68. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.



Antwerp'te Samatta ve Frey ikilisi maça 11'de başlarken; Frey 46 dakika oyunda kaldı. Samatta ise son dakikalarda yerini Eggestein'e bıraktı.



Bu sonucun ardından Antwerp, puanını 50'ye yükseltti. Kortjik ise 34 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Antwerp, Gilloise ile kendi sahasında karşılaşacak. Kortjik ise bu kez St Truiden'i ağırlayacak.





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