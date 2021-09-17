GRUPTA SON DURUM

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin yer aldığı grupta bulunan iki takım Olympiakos ve Antwerp karşı karşıya geldi. Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan mücadeleyi Olympiakos 2-1 kazandı.Olympiakos'a galibiyeti getiren goller, 52. dakikada El Arabi ve 87. dakikada Reabciuk'tan geldi. Antwerp'in tek sayısını ise 75. dakikada Fenerbahçe'den kiralanan Samatta kaydetti. Öte yandan Antwerp'te Bataille, 90+1. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.Yeni takımında ilk kez 11'de sahaya çıkan Tanzanyalı golcü, ağları sarsarak kendini de göstermeyi başardı. Öte yandan Samatta'nın forvetteki partneri de Fenerbahçe'den ayrılan Frey'di.Grubun 2. haftasında Olympiakos, temsilcimiz Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacakken, Antwerp ise evinde Frankfurt'u konuk edecek.(3) Olympiakos(1) Fenerbahçe(1) Frankfurt(0) Antwerp