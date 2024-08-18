Samardzic'in yeni adresi Atalanta!

İsmi uzun süre Fenerbahçe ile anılan Udinese'nin 22 yaşındaki orta sahası Lazar Samardzic'in yeni adresi belli oldu.



Serie A ekibi Atalanta, Lazar Samardzic'i kadrosuna kattığını açıkladı.



Atalanta, Samardzic için Udinese'ye bonuslarla beraber 25 milyon euro bonservis ödeyecek.



Sırp oyuncu, imza sonrası yaptığı açıklamada Atalanta kulübüne katılmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.





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