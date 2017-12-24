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Samaras golle tanıştı, düelloyu Ümraniyespor aldı

TFF 1. Lig'de 17. hafta mücadelesinde Bayram Bektaş'ın takımı Ümraniyespor ile Engin İpekoğlu'nun çalıştırdığı Samsunspor karşılaştı

Kaynak: Sporx.com
Samaras golle tanıştı, düelloyu Ümraniyespor aldı
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24 Aralık 2017 14:56
Ümraniyespor - Samsunspor maçı! TFF 1. Lig'de 17. hafta mücadelesinde Bayram Bektaş'ın takımı Ümraniyespor ile Engin İpekoğlu'nun çalıştırdığı Samsunspor kozlarını paylaştı.

Ümraniye İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Ümraniyespor 4-2'lik skorla kazandı.

Muhammet Beşir'in 10. dakikada attığı golle öne geçen Samsunspor'a 25. dakikada penaltıdan Dimitar Rangelov yanıt verdi. Dakikalar 27'yi gösterdiğinde Emircan Altıntaş, Ümraniyespor'u üstünlüğe taşıdı. Karadeniz temsilcisinin Yunan yıldızı Georgios Samaras, 38. dakikada fileleri sarsarak ilk yarının skorunu tayin etti ve bu sezon golle tanıştı.

Bulgar yıldız Dimitar Rangelov, 50. dakikada Ümraniyespor'u yeniden öne geçiren golü kaydederken, hemen 1 dakika sonra bu kez Timur Temeltaş sahne aldı ve skoru 4-2'ye getirdi.

Alınan bu sonucun ardından Ümraniyespor 3 hafta sonra kazanarak 32 puana çıktı. Samsunspor ise 2 hafta sonra sahadan puansız ayrılarak 19 puanda kaldı.

İkinci devrenin ilk maçında Ümraniyespor evinde Gaziantepspor'u konuk edecek. Samsunspor, Gazişehir Gaziantep deplasmanına gidecek.







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