  •  
    Arsenal'de çare TÜRK! 35 milyonluk bir TEKLİF
  •  
    Beşiktaş'ta çifte imza! "İki isim ile de anlaştı"
  •  
    Sezon sonu transferi BEKLENEN 15 isim!..
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    F.Bahçe'nin yıldız adayı için flaş kararı açıkladı!

Samaras 504 gün sonra Türkiye'de golle tanıştı

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor'un forveti Georgios Samaras, 1,5 yıl sonra gol attı. Bu golü de Türkiye'de forma giyerken kaydetti.

Kaynak: DHA
Samaras 504 gün sonra Türkiye'de golle tanıştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Aralık 2017 12:17
Samsunspor'un Yunanlı futbolcusu Georgios Samaras, imza attıktan yaklaşık 1.5 yıl sonra gol atma başarısı gösterdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Yunanlı yıldız Georgios Samaras, ligin ilk yarısının son maçında 4-2 mağlup oldukları Ümraniyespor karşısında takımının ikinci golüne imza attı. 504 gün sonra gol atma başarısı gösteren Samaras, son golünü 8 Ağustos 2016'ta ABD 2. Lig'de forma giydiği Roya OKC takımıyla kaydetti.

New York Cosmos takımına karşı 90 dakika sahada kalan ve 1-1 sona eren maçta gol atan Yunanlı oyuncu, Samsunspor'a transfer olduktan sonra da ilk golünü 17. haftada Ümraniyespor'a kaydetti.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Opel Astra
PIRIL PIRIL TEMİZ 1.3 CDTİ DİZEL 90 BEYG
44.900 TL
Volkswagen 1200
VW POLO 1.2 TDI TRENDLINE (75) Temiz Ara
52.000 TL
Renault Kangoo
Renault Kangoo - Express G. Confort 1.5
26.250 TL
Peugeot 307
Peugeot 307 - 1.6 Xr 5 Kapı ov
33.250 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için