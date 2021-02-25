Samandıra'da o sözler; 'Bu sezon şampiyon olmaya mecburuz'

Fenerbahçe'de gündem ne Göztepe mağlubiyeti ne Erol Bulut'un durumu, tek hedef Trabzonspor deplasmanı. Kendi aralarında toplantılar yapan oyuncular zorlu deplasmanda kazanarak yeniden zirve yarışına tutunmayı hedefliyor.



Gökhan ve Caner'in başı çektiği konuşmalarda öne çıkan ifadeler, "Çok fazla kayıp yaşadık. Kredimiz kalmadı. Trabzon'da rakibin serisini bozarak hem moral bulmalı hem de yeni bir serinin başlangıcını yapmalıyız. Bu sezon şampiyon olmaya mecburuz" şeklinde oldu.



"BAŞARABİLİRİZ"



Karadeniz'de yeniden doğmayı hedefleyen sarı lacivertliler aksi bir sonucu akıllarından dahi geçirmezken sportif direktör Emre Belözoğlu da takıma hem uyarıda bulundu hem de moral aşıladı. Önce Erol Bulut'la ardından oyuncularla görüşen Belözoğlu, "Başınızı kaldırın ve işinize motive olun. Takımı bu duruma biz getirdik ve düzeltecek olan da ancak biziz. Surat asmadan, moralinizi daha fazla bozmadan işinize konsantre olun. Kazanalım ve çıkışa geçelim. Bunu başaracak gücümüz var" diye konuştu.



ALİ KOÇ İDMANA GELDİ, MORAL VERDİ

"Bir galibiyet bizi coşturur"



Kritik Trabzonspor maçı öncesi Samandıra'ya çıkarma yapan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, teknik heyete ve takıma moral verdi. Futbolculara bir konuşma yapan Başkan, "Sizlerin kalitesine güveniyorum. Aile ortamını, takım ruhunu ve sinerjisini yeniden yakalarsak şampiyon oluruz" derken, "Liderin sadece 3 puan gerisindeyiz. Bir maçla camiadaki hava değişir. Trabzonspor maçını kazanarak yeniden coşkuyu yaşayabiliriz. Fakat herkes savaşmalı, bu formaya layık mücadele vermeli. Taraftar şu an mutsuz. Onların mutlu olması sizin alacağınız galibiyete bakıyor" sözlerini kullandı.







