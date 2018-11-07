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Samandıra'da Koeman rüzgarı! Yüksek tempo...

Fenerbahçe'nin hocası Koeman, iki kritik karşılaşma öncesi idman temposunu artırdı. Hollandalı çalıştırıcı, Alanya ve Anderlecht maçlarında kadroda rotasyon yapacak.

Kaynak: Sabah
Samandıra'da Koeman rüzgarı! Yüksek tempo...
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07 Kasım 2018 05:11
Cocu'nun ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin başına geçen Koeman, geleceğinde belirleyici olacak Anderlecht ve Alanyaspor maçları öncesinde antrenmanlarda tempoyu artırdı.

Hollandalı çalıştırıcının futbolcularla bire bir yaptığı görüşmeler dikkat çekiyor. Taktik çalışmalardaki pozisyon hatalarında oyunu durdurup, herkese özel olarak yapması gerekeni anlatıyor.

İKİ MAÇA FARKLI KADRO

Fenerbahçe'de Anderlecht ve Alanya maçları için farklı kadrolar oluşturulacak. Koeman, özellikle kanat beklerini dinlendirmeyi düşünüyor. Isla ve Hasan'ın yarın dinlendirilip yerlerine Şener ve İsmail'in görev yapma ihtimali yüksek.

ARTIK GERÇEK FENERLİYİM

F.Bahçe'de ikinci sezonunu geçiren Valbuena, kulüp televizyonuna konuştu. Galatasaray derbisinde attığı penaltı golünü yorumlayan Fransız yıldız, "Geldiğim günden bu yana bana 'G.Saray'a gol atmalısın. O zaman gerçek Fenerbahçeli olursun' deniyordu. Sonunda rakibimize golümü attım ve insanlar tarafından gerçek bir Fenerbahçeli olarak görüldüğümü hissediyorum" dedi.



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