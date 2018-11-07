Samandıra'da Koeman rüzgarı! Yüksek tempo...

Cocu'nun ayrılığı sonrasıbaşına geçengeleceğinde belirleyici olacak Anderlecht ve Alanyaspor maçları öncesinde antrenmanlarda tempoyu artırdı.Hollandalı çalıştırıcının futbolcularla bire bir yaptığı görüşmeler dikkat çekiyor. Taktik çalışmalardaki pozisyon hatalarında oyunu durdurup, herkese özel olarak yapması gerekeni anlatıyor.Fenerbahçe'de Anderlecht ve Alanya maçları için farklı kadrolar oluşturulacak. Koeman, özellikle kanat beklerini dinlendirmeyi düşünüyor. Isla ve Hasan'ın yarın dinlendirilip yerlerine Şener ve İsmail'in görev yapma ihtimali yüksek.F.Bahçe'de ikinci sezonunu geçiren Valbuena, kulüp televizyonuna konuştu. Galatasaray derbisinde attığı penaltı golünü yorumlayan Fransız yıldız, "Geldiğim günden bu yana bana 'G.Saray'a gol atmalısın. O zaman gerçek Fenerbahçeli olursun' deniyordu. Sonunda rakibimize golümü attım ve insanlar tarafından gerçek bir Fenerbahçeli olarak görüldüğümü hissediyorum" dedi.