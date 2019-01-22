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Samandıra'da Comolli'ye tepki! "Transfer nerede?"

Fenerbahçe kafilesini Samandıra'da karşılayan 3 taraftar, sportif direktör Damien Comolli'ye tepki gösterdi.

Kaynak: Sporx.com
Samandıra'da Comolli'ye tepki! 'Transfer nerede?'
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22 Ocak 2019 00:54
Fenerbahçe kafilesini Bursaspor beraberliği sonrası Samandıra'da karşılayan az sayıda taraftar, Damien Comolli aleyhine pankart açtı.

Fenerbahçeli 3 taraftar, Fenerbahçe kafilesini Samandıra'da karşılayan 3 taraftar, transfer yazılı bir pankart açtı.

TRANSFERLER NEREDE?

Taraftarlar, "Comolli söyle, transferler nerede?" şeklinde tezahürat yaptı.



 

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