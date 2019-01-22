Samandıra'da Comolli'ye tepki! 'Transfer nerede?'

Fenerbahçe kafilesini Bursaspor beraberliği sonrası Samandıra'da karşılayan az sayıda taraftar, Damien Comolli aleyhine pankart açtı.
Fenerbahçeli 3 taraftar, Fenerbahçe kafilesini Samandıra'da karşılayan 3 taraftar, transfer yazılı bir pankart açtı.
TRANSFERLER NEREDE?
Taraftarlar, "Comolli söyle, transferler nerede?" şeklinde tezahürat yaptı.
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Fenerbahçeli 3 taraftar, Fenerbahçe kafilesini Samandıra'da karşılayan 3 taraftar, transfer yazılı bir pankart açtı.
TRANSFERLER NEREDE?
Taraftarlar, "Comolli söyle, transferler nerede?" şeklinde tezahürat yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın