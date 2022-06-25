Bu sezon Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'la şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İdmanlarda ise dikkat çeken bir ayrıntı yaşandı. Futbolculara bizzat seslenmek isteyen tecrübeli teknik adam, idman yeleklerinin üstüne numaralar yazdırdı.Böylece hem övgü hem de eleştiri anlarında Portekizli çalıştırıcı, onlara numaralarıyla seslenebiliyor. Jorge Jesus, herkesin ismini ezberledikten sonra idman yelekleri de tekrar eski haline dönecek.Öte yandan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular ardından sahaya geçti.Sahada dayanıklılık koşuları ile devam eden antrenman pas çalışmaları ve ardından gerçekleştirilen taktiksel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-Lacivertli futbolcuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi.