Samandıra'da Jorge Jesus hazırlığı

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe getirilen Jorge Jesus, Samandıra'dan etkisini şimdiden hissettirmeye başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Samandıra'da Jorge Jesus hazırlığı
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11 Haziran 2022 15:42
Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe getirilen Portekizli Jorge Jesus, Samandıra'daki antrenman tesislerini gezerken 'heyecan ve coşku' için toplantı odası ve boş duvarlara futbolcuların gol sevinçlerinin konulmasını istemişti.

Futbolcuların motivasyonunu artırmayı hedefleyen uygulama için çalışmalara başlandı. Takım otobüsünün dış cephesinin de aynı amaçla yenileneceği bildirildi.




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